«Зенит» просит перенести матч третьего тура РПЛ против «Рубина»

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«Зенит» обратился к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой перенести запланированный матч третьего тура против казанского «Рубина», сообщает «СЭ».

Об этом рассказал спортивный директор лиги Виктор Пышкин.

«Да, у нас есть официальное письмо от «Зенита». Он просит перенести игру третьего тура с «Рубином» на понедельник. В соответствии с регламентом, как участник еврокубка, он имеет на это право. Мы ждем, когда будет проведена жеребьевка следующего раунда Лиги Европы и ответим петербургскому клубу», — заявил он.

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Игра «Рубин» — «Зенит» должна состоятся 12 августа в Казани.

Накануне СМИ сообщили, что матч «Рубин» — «Зенит» может быть перенесен.