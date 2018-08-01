О'Нил заявил о возвращении Брайанта в НБА
Американский баскетболист и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант собирается вернуться в профессиональный спорт. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Коби вернется. Я слышал, что он собирается сделать это. Вы слышите об этом впервые», — цитирует О'Нила TMZ.
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Также баскетболист отметил, что сам карьеру игрока возобновлять не планирует.
Брайант защищал цвета «Лейкерс» с 1996 по 2016 год, за это время пять раз став чемпионом НБА. С 1996 по 2004 О'Нил являлся одноклубником Брайанта.
Ранее сообщалось, что Дирк Новицки проведет в «Далласе» свой 21-й сезон, тем самым побив рекорд Брайанта по продолжительности выступлений за клуб.