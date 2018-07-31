Убыток СКА составил миллиард рублей

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Чистый убыток клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургского СКА в 2017 году составил 1 млрд рублей, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, впервые за пять лет бюджет команды ушел в минус.

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Отмечается, что выручка СКА по итогам 2017 года составила 7,7 млрд рублей.

В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА в серии до четырех побед — 2-4.

Ранее сообщалось, что убыток команды Российской премьер-лиги «Зенит» на 2017 год составил 231,4 млн рублей.