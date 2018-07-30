ИААФ разрешила 21 российскому специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11697409/1447691422_1-pic905-895x505-79886.jpg">

Международная ассоциация легкоатлетических организаций (ИААФ) разрешила 21 российскому специалисту сопровождать атлетов во время чемпионата Европы в Германии, сообщает ТАСС.

«Часть тренеров и специалистов получила допуски от ИААФ перед другими международными стартами этого сезона, предшествующими чемпионату Европы в Берлине.

Реклама

В числе тех, кто получит аккредитацию на ЧЕ, будут Геннадий Габрилян (тренер Марии Ласицкене), Сергей Клевцов (тренер Сергея Шубенкова), Светлана Абрамова (тренер Анжелики Сидоровой), Евгений Загорулько (тренер Данила Лысенко) и Александр Синицын (тренер Александра Лесного)», — заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Официальным представителем нейтральных спортсменов на ЧЕ-2018 будет начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа.

Ранее украинский атлет был дисквалифицирован за пост в инстаграме.