ИААФ разрешила 21 российскому специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ
Международная ассоциация легкоатлетических организаций (ИААФ) разрешила 21 российскому специалисту сопровождать атлетов во время чемпионата Европы в Германии, сообщает ТАСС.
«Часть тренеров и специалистов получила допуски от ИААФ перед другими международными стартами этого сезона, предшествующими чемпионату Европы в Берлине.
В числе тех, кто получит аккредитацию на ЧЕ, будут Геннадий Габрилян (тренер Марии Ласицкене), Сергей Клевцов (тренер Сергея Шубенкова), Светлана Абрамова (тренер Анжелики Сидоровой), Евгений Загорулько (тренер Данила Лысенко) и Александр Синицын (тренер Александра Лесного)», — заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
Официальным представителем нейтральных спортсменов на ЧЕ-2018 будет начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа.
Ранее украинский атлет был дисквалифицирован за пост в инстаграме.