В UFC дебютирует непобежденный российский боец
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Кунченко проведет поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.
Для россиянина этот бой станет дебютным под эгидой UFC. Встреча состоится 15 сентября в Москве.
Соперником 34-летнего Кунченко станет представитель Бразилии Тиаго Алвес. Поединок пройдет в весовой категории до 77 кг.
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На счету Кунченко в ММА 18 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что американец Дастин Порье вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова.