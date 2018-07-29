Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч РПЛ
Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч первого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
«Рубин»: Сослан Джанаев, Сесар Навас, Филип Уремович, Чико Флорес, Ибрагим Цаллагов, Руслан Камболов, Игорь Коновалов, Хорен Байрамян, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун.
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«Краснодар»: Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Дмитрий Стоцкий, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Вандерсон, Федор Смолов.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.