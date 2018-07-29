СМИ: чемпион мира 2014 года перейдет в «Локомотив»

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Московский «Локомотив» подпишет соглашение с защитником «Шальке-04» Бенедиктом Хеведесом, сообщает ТАСС.

«Хеведес перейдет в «Локомотив» за €4 млн, €2 млн клуб платит сразу и еще €2 млн — в течение двух лет. Зарплата защитника составит €2,5 млн в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович. Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», — заявил источник в клубе.

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Хеведес с 2007 года выступает за «Шальке». В 2014 году в составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира.

Прошлый сезон футболист провел в туринском «Ювентусе» на правах аренды, за который он сыграл в трех матчах.

Ранее полузащитник Гжегож Крыховяк, который недавно перешел в «Локомотив» на правах аренды, пожелал удачи узбекскому «Локомотиву».