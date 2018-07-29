Раскритиковавшая награду игроков сборной России Гамова: я не завидую футболистам

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Известная российская волейболистка Екатерина Гамова, выступившая против присвоения звания заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России, объяснила свою позицию.

«Зависти в моем посте нет, лишь недоумение! Этим действием сейчас поставили на одну ступень олимпийских чемпионов и чемпионов мира с футболистами, которые вышли в 1/4 финала. Это пост не о зависти, а больше о недоумении!» — написала спортсменка в своем инстаграме.

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Футболисты сборной России были представлены к званию заслуженных мастеров спорта за успехи на чемпионате мира — 2018, где дошли до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не согласен с присвоением игрокам сборной России звания ЗМС.