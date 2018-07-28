«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
Лондонский «Арсенал» разгромил французский «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 5:1. В составе «канониров» мячи забивали Роб Холдинг, Эдварт Нкетиа, Месут Озил, а также Александр Ляказетт, оформивший дубль. Единственный мяч в ворота английской команды забил Кристофер Нкунку.
В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» «Ливерпуль» и «Челси», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, французский «Лион» и португальская «Бенфика».
Ранее Александр Головин оставил первый автограф в качестве игрока «Монако».
Международный кубок чемпионов. Товарищеские матчи
«Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 5:1
Голы: 1:0 — Озил, 13; 1:1 — Нкунку (пенальти), 60; 2:1 — Ляказетт, 67; 3:1 — Ляказетт, 71; 4:1 — Холдинг, 88; 5:1 — Нкетиа, 90+4.