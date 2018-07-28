Двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) удовлетворила заявки двух российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС.

Как информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), к соревнованиям допущены бегуны Егор Николаев и Александр Скоробогатько.

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Отмечается, что на данный момент 74 российских легкоатлета получили допуск на выступление на международных стартах 2018 года, еще 70 спортсменов ожидают рассмотрения своих заявок. При этом отказано в заявках 57 легкоатлетам.

Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, будут выступать под нейтральным флагом, поскольку членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF.