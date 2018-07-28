ЦСКА вручили Олимп Суперкубок России

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Московский ЦСКА стал обладателем Олимп Суперкубка России по футболу, сообщает «Советский спорт».

В матче за трофей армейцы встречались с «Локомотивом». Победу красно-синим принес гол полузащитника Хетага Хосонова, забитый на 107-й минуте встречи.

После игры официальный твиттер-аккаунт ЦСКА опубликовал видео с вручением команде трофей, завоеванный армейцами в седьмой раз в своей истории. Кубок над головой поднял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» повторил антирекорд по поражениям в Олимп Суперкубке России.