ЦСКА вручили Олимп Суперкубок России
Московский ЦСКА стал обладателем Олимп Суперкубка России по футболу, сообщает «Советский спорт».
В матче за трофей армейцы встречались с «Локомотивом». Победу красно-синим принес гол полузащитника Хетага Хосонова, забитый на 107-й минуте встречи.
После игры официальный твиттер-аккаунт ЦСКА опубликовал видео с вручением команде трофей, завоеванный армейцами в седьмой раз в своей истории. Кубок над головой поднял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» повторил антирекорд по поражениям в Олимп Суперкубке России.
#СуперкубокРоссии наш!!! �������������� pic.twitter.com/SmI0DcVg27— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.