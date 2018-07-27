Умер бывший тренер магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА

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Бывший вратарь сборной Украины по хоккею Юрий Шундров скончался на 63-м году жизни, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт Федерации хоккея Украины, Шундров становился бронзовым призером чемпионата СССР в составе киевского «Сокола», а также двукратным чемпионом Украины.

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В составе национальной команды он принял участие в четырех чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 1999).

Тренерскую карьеру Шундров начал в юниорской сборной Украины (2002-2003). Дважды входил в штаб национальной команды (2006-2008 и 2010-2011). Также он был тренером в магнитогорском «Металлурге» (2008-2010), ЦСКА (2011-2013) и «Сочи» (2014-2017).

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