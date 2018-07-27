СМИ: «Барселона» может купить хавбека «Севильи»

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Каталонская «Барселона» готова приобрести опорного полузащитника испанской «Севильи» Стивена Нзонзи, сообщает «Советский спорт».

Как передает Mundo Deportivo, футболист уже заявил руководству «Севильи» о своем намерении покинуть команду. Сине-гранатовые, в свою очередь, готовы заплатить €40 млн отступных за француза.

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«Барселона» рассматривает Нзонзи как альтернативу хавбеку «ПСЖ» Адриену Рабьо, о трансфере которого каталонский клуб не может договориться с парижанами.

Ранее Малком прибыл в расположение «Барселоны».