СМИ: «Барселона» может купить хавбека «Севильи»
Каталонская «Барселона» готова приобрести опорного полузащитника испанской «Севильи» Стивена Нзонзи, сообщает «Советский спорт».
Как передает Mundo Deportivo, футболист уже заявил руководству «Севильи» о своем намерении покинуть команду. Сине-гранатовые, в свою очередь, готовы заплатить €40 млн отступных за француза.
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«Барселона» рассматривает Нзонзи как альтернативу хавбеку «ПСЖ» Адриену Рабьо, о трансфере которого каталонский клуб не может договориться с парижанами.