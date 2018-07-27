Российский бизнесмен Жордания стал владельцем клуба «Ден Босх»

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Российский бизнесмен Кахи Жордания договорился о приобретении голландского клуба «Ден Босх», сообщает ТАСС.

Переговоры о приобретении клуба из Хертогенбоса начались в апреле 2018 года. В начале текущей недели стороны согласовали сделку и подписали контракт, который должен получить одобрение в Королевском футбольном союзе Нидерландов. По соглашению Жордания получит 99,9% акций клуба.

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«Я вырос в футбольной семье и с раннего детства болею футболом. Голландский футбол всегда был эталоном профессионализма и спортивной эстетики, он близок мне по духу и спортивному азарту.

Мой отец восемь лет назад приобрел футбольный клуб элитного дивизиона страны «Витесс», а сегодня я остановил свой выбор на клубе «Ден Босх». Это решение является плодом долгой и кропотливой работы, анализа возможностей развития и переговоров с экспертами и участниками рынка», — заявил Жордания.

Менеджмент футбольного клуба, Фонд сохранения профессионального футбола города Хертогенбоса и Королевский футбольный союз Нидерландов были поставлены в известность о сделке с самого начала переговоров. Решение клуба и его акционеров о привлечении иностранного инвестора было воспринято всеми сторонами позитивно.

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