Макгрегор пойдет на сделку по делу о нападении на автобус Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился сотрудничать со следствием по делу о нападении на автобус своего российского визави Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

Как информирует USA Today, ирландец признал свою вину в содеянном и намерен пойти на сделку с прокурором, чтобы не попасть в тюрьму.

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Отмечается, что слушание по делу пройдет 26 июля. Ожидается, что с Макгрегора будут сняты два обвинительных приговора. Также спортсмену придется выплатить реституцию автобусной компании и всем, кто пострадал от поступка бойца. Майкл Кьеза получил лицевые травмы, а Рэй Борг повредил глаз.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма.