Смолова лишили статуса самого сексуального футболиста России

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Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов лишился звания самого сексуального отечественного футболиста, сообщает «Советский спорт».

По результатам исследования консалтингового подразделения Media Direction Group – BrandScience, после чемпионата мира — 2018 первое место в рейтинге самых привлекательных футболистов России занимает голкипер национальной команды и московского ЦСКА Игорь Акинфеев. На второй строчке расположился одноклубник Акинфеева Марио Фернандес. Смолов опустился на третью позицию, таким образом замыкая рейтинг.

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На ЧМ-2018 Смолова провел пять матчей и не смог отметится результативными действиями.

Ранее президент ЦСКА прокомментировал игру Смолова на ЧМ-2018.