Вратарь ЦСКА поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против столичного «Локомотива», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Локомотив» играет в комбинационный футбол, и он неплохо усилился перед сезоном. Пришел, например, Гжегож Крыховяк из «ПСЖ». Однако я без понятия, как он готовился и в какой форме находится сейчас, так что не могу точно сказать, насколько серьезную угрозу он будет представлять воротам.

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У нас, в свою очередь, тоже много усилений. Теперь ЦСКА — это практически новая команда, хорошая, молодая. Думаю, получится интересная игра. Шансы в ней 50 на 50.

И мы, и «Локомотив» любим играть на контратаках, но кому-то из нас придется действовать первым номером. Это уже зависит от тренера», — заявил Помазун.

Игра за Суперкубок России состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.

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