Федор Емельяненко рассказал подробности беседы с агентом ФБР

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, какое предложение ему сделало ФБР, передает «РИА Новости».

В конце апреля Емельяненко приехал в Чикаго, чтобы сразиться с американцем Фрэнком Миром. По информации британского издания The Telegraph, в гостинице с россиянином беседу провели агенты ФБР.

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«Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», — заявил Емельяненко.

41-летний спортсмен не уточнил, с чем это могло быть связано.

Ранее Федор Емельяненко высказался об игре сборной России на ЧМ-2018.