СМИ: в подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

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Футбольный мяч чемпионата мира 2018 года, который президент России Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, оснащен чипом, сообщает «Советский спорт».

По информации Bloomberg, встроенное в снаряд устройство обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около десяти сантиметров. Отмечается, что чип используется в рекламных целях.

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В компании-производителе мяча отказались от комментариев, могла ли российская сторона взломать устройство. Также остается неясным, имеется ли у данного чипа уязвимость безопасности.

Ранее сообщалось, что служба безопасности президента США проверила футбольный мяч, который ему подарил Путин во время саммита в Хельсинки.