Экс-вратарь «Реала» опубликовал подборку своих ошибок

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Бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс опубликовал подборку своих ошибок, сообщает «Советский спорт».

«Все мы люди. Пусть поднимет руку тот, кто никогда не ошибался. Изучение наших ошибок делает нас сильнее и снисходительнее друг к другу», — написал Касильяс в твиттере.

Ранее экс-вратарь испанской сборной встал на защиту голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, совершившего две ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала», которые стоили его команде победы в главном клубном европейском турнире.