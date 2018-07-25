Экс-вратарь «Реала» опубликовал подборку своих ошибок
Бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс опубликовал подборку своих ошибок, сообщает «Советский спорт».
«Все мы люди. Пусть поднимет руку тот, кто никогда не ошибался. Изучение наших ошибок делает нас сильнее и снисходительнее друг к другу», — написал Касильяс в твиттере.
Ранее экс-вратарь испанской сборной встал на защиту голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, совершившего две ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала», которые стоили его команде победы в главном клубном европейском турнире.
Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh— Iker Casillas (@IkerCasillas) 24 июля 2018 г.