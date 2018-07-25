Британский боксер Уайт назвал Поветкина трусом
Обладатель пояса WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о россиянине Александре Поветкине, передает «Советский спорт».
По его словам, претендент на титул чемпиона мира отказался от боя с ним из-за трусости.
«Поветкин — отличный боксер, но он струсил. Я предложил ему бой, и он согласился, но через две недели он и его команда отказались от этого. Все, что я хотел, — выйти на бой с ним и победить для наших фанатов и для Дэвида Прайса», — приводит слова британского боксера BoxingScene.
Ранее Поветкин рассказал, от чего будет зависеть исход его боя с Энтони Джошуа.