Британский боксер Уайт назвал Поветкина трусом

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Обладатель пояса WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о россиянине Александре Поветкине, передает «Советский спорт».

По его словам, претендент на титул чемпиона мира отказался от боя с ним из-за трусости.

«Поветкин — отличный боксер, но он струсил. Я предложил ему бой, и он согласился, но через две недели он и его команда отказались от этого. Все, что я хотел, — выйти на бой с ним и победить для наших фанатов и для Дэвида Прайса», — приводит слова британского боксера BoxingScene.

Ранее Поветкин рассказал, от чего будет зависеть исход его боя с Энтони Джошуа.