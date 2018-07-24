ПАОК обыграл «Базель» в первом матче квалификации ЛЧ
Греческий ПАОК обыграл швейцарский «Базель» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 2:1. На 32-й минуте счет открыл испанский полузащитник ПАОКа Хосе Каньяс. Уже на 80-й минуте преимущество греческой команды удвоил сербский нападающий Александар Прийович, однако через две минуты забитым мячом на выезде отметился швейцарский форвард албанского происхождения Албиан Аети.
Ответный матч пройдет в Базеле 1 августа.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПАОК — «Базель» начнется с минуты молчания.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК (Салоники, Греция) — «Базель» (Базель, Швейцария) — 2:1
Голы: 1:0 — Каньяс, 32; 2:0 — Прийович, 80; 2:1 — Аети, 82.