Заседание комитета WADA по соответствию состоится в августе

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что заседание комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится в конце августа, передает ТАСС.

«В конце августа будет заседание комиссии по соответствию WADA. Считаем, что все вопросы, которые необходимо было решить для восстановления, нами выполнены. Мы сейчас работаем над процессами восстановления. В конце августа будет выработана позиция комиссии по соответствию, а исполком будет принимать решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре», — сказал Колобков.

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РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в 2015 году, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Главными критериями дорожной карты по восстановлению РУСАДА являются признание положений доклада Ричарда Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что Александр Крушельницкий может подписать досудебное соглашение о двухлетней дисквалификации.