Украинец Жук утонул в реке в возрасте 17 лет
Украинский нападающий хоккейного клуба «Днепр» и кандидат в юниорскую национальную сборную Эдуард Жук погиб в возрасте 17 лет, сообщает xsport.ua.
Случай произошел 22 июля, когда молодой хоккеист утонул в реке.
Жук является воспитанником донецкой хоккейной школы. В прошедшем сезоне Юношеской хоккейной лиги 17-летний форвард стал серебряным призером в составе «Днепра».
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