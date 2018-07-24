СМИ: Усманов намерен продать свой пакет акций лондонского «Арсенала»
Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность продажи своего пакета акции лондонского «Арсенала», сообщает ТАСС.
По информации газеты Financial Times, Усманов намерен продать 30,04% принадлежащих ему акций из-за невозможности выкупить контрольный пакет акций, которым владеет американский предприниматель Стэн Кронке. Доля американца составляет 67,09%.
«Усманов разочарован тем, что Кронке не намерен продавать акции ни за какую цену и сейчас просто хочет выйти из капитала компании», — сообщает источник.
Представители российского бизнесмена и «Арсенала» отказываются комментировать данную ситуацию.
Кронке также является владельцем баскетбольного клуба «Денвер Наггетс», футбольной команды «Колорадо Рэпидз» и команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».