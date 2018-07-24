СМИ: Усманов намерен продать свой пакет акций лондонского «Арсенала»

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Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность продажи своего пакета акции лондонского «Арсенала», сообщает ТАСС.

По информации газеты Financial Times, Усманов намерен продать 30,04% принадлежащих ему акций из-за невозможности выкупить контрольный пакет акций, которым владеет американский предприниматель Стэн Кронке. Доля американца составляет 67,09%.

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«Усманов разочарован тем, что Кронке не намерен продавать акции ни за какую цену и сейчас просто хочет выйти из капитала компании», — сообщает источник.

Представители российского бизнесмена и «Арсенала» отказываются комментировать данную ситуацию.

Кронке также является владельцем баскетбольного клуба «Денвер Наггетс», футбольной команды «Колорадо Рэпидз» и команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».