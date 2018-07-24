Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста дали показания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/107/11861107/upload-RTX6C9B6-pic905-895x505-12508.jpg">

Двое подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признались в содеянном, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы департамента внутренних дел Алма-Аты, в ходе допроса было также изъято предполагаемое орудие убийства.

«Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства — нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что полиция задержала Серика Кудебаева и Нуралы Киясова, который признался в совершении преступления.

Денис Тен является бронзовым призером зимних Олимпийских игр — 2014. 19 июля 25-летний фигурист получил несколько ножевых ранений и скончался в больнице от потери крови.