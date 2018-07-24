Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста дали показания
Двое подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признались в содеянном, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы департамента внутренних дел Алма-Аты, в ходе допроса было также изъято предполагаемое орудие убийства.
«Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства — нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что полиция задержала Серика Кудебаева и Нуралы Киясова, который признался в совершении преступления.
Денис Тен является бронзовым призером зимних Олимпийских игр — 2014. 19 июля 25-летний фигурист получил несколько ножевых ранений и скончался в больнице от потери крови.