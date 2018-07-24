Украинцы Ломаченко и Усик названы лучшими боксерами современности
Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик возглавили рейтинг лучших боксеров современности по версии World Boxing News (WBN), сообщает «Советский спорт».
Усик поднялся на вторую строчку с 15-й за счет победы в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым.
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Ломаченко улучшил свое положение на одну строчку и возглавил рейтинг, обойдя казахстанца Геннадия Головкина, который опустился на четвертое место.
Ранее Гассиев заявил, что украинца Усика считают в России «своим».