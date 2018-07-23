В «Нижнем Новгороде» прокомментировали ситуацию с недостатком билетов

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Глава пресс-службы футбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козунов прокомментировал ситуацию, в которой не все болельщики смогли приобрести билеты на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Билеты продаются на онлайн-платформе и в кассах по всему городу, которых порядка 20-ти. Мы призывали людей покупать билеты заранее, однако были люди, которые приехали на стадион прямо к матчу, чтобы приобрести все на арене. В результате возникли большие очереди.

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В этот день кассы работали с 14 до 19, как и было заявлено на сайте. Внушительные очереди образовались примерно в последний час перед игрой. Тем не менее касса работала до 19 часов, когда матч уже шел. Но, наверное, кто-то не захотел стоять в очередях, развернулся и ушел. Возможно, именно эти люди писали и негодовали», — сказал Козунов.

«Нижний Новгород» обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.

Ранее «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2».