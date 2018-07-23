«Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче
«Ливерпуль» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в американском городе Шарлотта, завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич, также отличился Якоб Ларсен. У английской команды мяч забил Вирджил ван Дейк.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Товарищеский матч
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:3
Голы: 1:0 — ван Дейк, 25; 1:1 — Пулишич, 66 (пенальти); 1:2 — Пулишич, 89; 1:3 — Ларсен, 93