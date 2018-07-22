Британские боксеры арестованы по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице
Британские боксеры Пол Аптон, Сонни Аптон и Брэдли Смит были арестованы в ходе расследования дела о групповом изнасиловании на Ибице, сообщает Sport24.
По информации полиции, девушке дали две неизвестные таблетки в одном из курорта Сан-Антонио. Затем ее отвезли в апартаменты подозреваемых, где потерпевшую изнасиловали.
Ранее власти штата Огайо заявили о том, что более 100 бывших студентов университета были подвержены сексуальным домогательствам со стороны врача Ричарда Страусса.