Британские боксеры арестованы по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице

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Британские боксеры Пол Аптон, Сонни Аптон и Брэдли Смит были арестованы в ходе расследования дела о групповом изнасиловании на Ибице, сообщает Sport24.

По информации полиции, девушке дали две неизвестные таблетки в одном из курорта Сан-Антонио. Затем ее отвезли в апартаменты подозреваемых, где потерпевшую изнасиловали.

Ранее власти штата Огайо заявили о том, что более 100 бывших студентов университета были подвержены сексуальным домогательствам со стороны врача Ричарда Страусса.