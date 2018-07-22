Россиянка Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги», который прошел в Лондоне, сообщает ТАСС.

Ласицкене заняла первое место с результатом 2,04 м, что является повторением лучшего результата сезона в мире. Второй стала итальянка Елена Валлортигара (2,02 м), третье место поделили британка Морган Лейк и представительница США Вашти Каннингем (1,91 м).

Ранее Ласицкене стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко.