Усик после победы над Гассиевым назвал себя «батей в здании»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/11861617/RIAN_5596651.HR-pic905-895x505-56074.jpg">

Украинец Александр Усик поделился радостью после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает «Советский спорт».

Спортсмен одержал победу единогласным решением судей. Встреча проходила на московской арене «Олимпийский».

Реклама

«Олимпийский», спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку. Москва-2018, ба-ам! Батя в здании!» — сказал Усик после боя в эфире телеканала «Интер».

31-летний представитель Украины стал обладателем четырех поясов, включая титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее Тони Белью принял вызов на бой от Усика.