Усэйна Болта приглашают начать футбольную карьеру в США

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Футбольный клуб «Лас-Вегас Лайтс», выступающий во второй лиге США, заинтересован в подписании контракта с ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом. Об этом сообщает «Советский спорт».

Владелец клуба Бретт Лэшбрук заявил об уверенности в силах Болта заиграть на профессиональном уровне.

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«Конечно мы заинтересованы в Усэйне! Почему бы и нет?

Болт самый быстрый парень в мире и тренировался в лучших клубах планеты. Думаю, он мог бы играть во втором дивизионе США. Этот парень является образцом спортсмена. Он способен добиться успеха на уровне USL», — приводит слова Лэшбрука ESPN.

Ранее сообщалось, что 31-летний Болт может заключить контракт с австралийским футбольным клубом.