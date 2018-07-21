Экс-глава ВФЛА объяснил скандал с допингом пиаром ИААФ
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев объяснил скандал с допингом пиаром Международной ассоциации легкоатлетических организаций (ИААФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Почему это обнародовали сейчас? Во время чемпионата мира по футболу это вряд ли бы кого-то заинтересовало. Поэтому в ИААФ решили провести такой наивно-подлый ход именно сейчас, чтобы появился новый интерес к данным процессам. Пора уже им с этим заканчивать: все, кто мог быть обвиненным, уже обвинен, а справедливо или нет, время рассудит. Сейчас к этому возвращаться смешно, есть много других проблем, которыми стоит заниматься.
Легкая атлетика перестает быть интересной, становится незрелищной по сравнению с игровыми видами спорта. В предыдущем совете ИААФ эта тема ставилась, но с тех пор ничего не изменилось. Я не думаю, что метод скандалов против отдельно взятой страны может привлечь интерес к целому виду спорта.
Такая тактика — большая глупость», — заявил Балахничев.
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Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил.