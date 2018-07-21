«Бавария» обыграла «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «ПСЖ» в матче предсезонного турнира «Международный кубок чемпионом», сообщает Sport24.
В первом тайме счет открыл форвард парижан Тимоти Веа, который является сыном нынешнего президента Либерии, а в прошлом известного футболиста Джорджа Веа.
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Во втором тайме «Бавария» смогла трижды огорчить соперника. Забитыми мячами отметились защитник Хави Мартинес, хавбек Ренату Саншеш и 17-летний форвард Джошуа Зиркзее.
Ранее в «Баварии» прояснили будущее арендованного Хамеса Родригеса.
Товарищеские матчи
«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 3:1
Голы: 0:1 — Веа, 32; 1:1 — Мартинес, 60; 2:1 — Саншеш, 68; 3:1 — Зиркзее, 78.