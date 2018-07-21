Хоккеисты «Сибири» помыли автомобили фанатов в рамках благотворительной акции
Игроки новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции, сообщает «Советский спорт».
Хоккеисты вместе с девушками из группы поддержки помыли автомобили болельщиков. Как передает пресс-служба клуба, было собрано 24 тысячи рублей.
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В акции участвовали Александр Локтев, Данил Романцев, Семен Иванов, Владислав Наумов, Павел Ткаченко, Андрей Сигарев, Дмитрий Лукин и Сергей Барбашев.
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