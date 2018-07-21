Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч
Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила мяч, который ему подарил президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, сообщает «Советский спорт».
По информации Business Insider, это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.
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Во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару.
Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.
Трамп в ответ вручил президенту России майку нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет наказания для протестующих во время гимна игроков НФЛ.