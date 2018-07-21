Олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга

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14 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает ТАСС.

Среди попавших под подозрение оказался олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов. Рассматривать дела будет Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Расследование по этому делу началось после анализа данных из отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Несмотря на начало расследования, атлеты не будут отстранены от участия в соревнованиях.

В 2015 году ИААФ временно приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала. За российскими спортсменами остается право участвовать в международных соревнованиях, но под нейтральным статусом.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.