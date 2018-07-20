СМИ: Швед решил остаться в «Химках»

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Атакующий защитник Алексей Швед решил остаться в подмосковных «Химках», сообщает Eurohoops.

По информации источника, у россиянина было два предложения от клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год, однако не смог закрепиться в основном составе «Нью-Йорк Никс» и вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». Контракт Шведа с подмосковным клубом действует до 2020 года, но в нем прописана опция возможного отъезда игрока в США.

Ранее ЦСКА продлил контракт с форвардом сборной России.