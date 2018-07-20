Путин пожелал Дворковичу удачи на выборах президента ФИДЕ
Президент России Владимир Путин пожелал удачи бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), передает ТАСС.
На заседании Госсовета Дворкович отчитался об успешном проведении в России чемпионата мира по футболу. «Так же и в шахматах будет, когда вас изберут президентом Международной федерации», — сказал Путин.
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Комиссия по этике ФИДЕ 13 июля отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.