Суд Алма-Аты арестовал подозреваемых в убийстве фигуриста Тена на два месяца
Суд в Алма-Ате санкционировал арест подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «Советский спорт».
«Следственный судья Алмалинского районного суда Алма-Аты Алма Абдухалыкова избрала меру пресечения Нуралы Киясову, который подозревается в убийстве фигуриста Дениса Тена. Его взяли под стражу на два месяца. Он пробудет в следственном изоляторе до 20 сентября, пока идет досудебное расследование», — пишет портал informburo.kz.
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Арест второго подозреваемого, Армана Кудайбергенова, «санкционировали заочно еще до задержания».
Тен погиб в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.
Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены будут выступать с траурными лентами в память о Тене.