Российский легкоатлет Копейкин дисквалифицирован на четыре года за допинг

<img src="//img.gazeta.ru/files3/336/11621336/RIAN_3251226.HR.ru-pic905-895x505-47562.jpg">

Российский легкоатлет Василий Копейкин, который выступает в прыжках в длину, дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации Athletics Integrity Unit (AUI), в допинг-пробах Копейкина был обнаружен триметазидин. Все результаты спортсмена с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы.

Ранее Станислава Черчесова разозлил вопрос немецких журналистов о допинге.