Российский легкоатлет Копейкин дисквалифицирован на четыре года за допинг
Российский легкоатлет Василий Копейкин, который выступает в прыжках в длину, дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации Athletics Integrity Unit (AUI), в допинг-пробах Копейкина был обнаружен триметазидин. Все результаты спортсмена с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы.
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