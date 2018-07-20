Путин поблагодарил волонтеров за хорошую работу на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за хорошую работу во время чемпионата мира по футболу, передает «РИА Новости».

«Хочу повторить слова благодарности в адрес волонтеров, которые профессионально и с душой отработали на чемпионате мира. У вас это не просто получилось, а получилось очень хорошо, здорово и, конечно, это была большая реальная составляющая успеха всего этого мундиаля, за что вам еще раз большое спасибо. Будущее страны находится в надежных руках», — сказал Путин на встрече с волонтерами в Калининграде.

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Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Путин заявил, что Россия готова провести женский чемпионат мира по футболу.