Тягачев: у нас есть все условия для развития спорта

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в России созданы все условия для развития спортсменов, передает НСН.

«Нам в новых видах спорта нужно иметь не только сборную, но и детские спортивные школы. Но, тем не менее, поскольку вопрос уже решен, нам нужно готовиться в тех дисциплинах, в которых мы еще послабее. Для подготовки есть базы, осталось только много трудиться. Работать надо – как показал наш футбол!» — сказал экс-глава ОКР.

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Сборная России впервые в истории смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее почетный президент ОКР заявил, что Россия должна готовить команды в новых видах спорта.