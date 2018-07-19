Тягачев: у нас есть все условия для развития спорта
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в России созданы все условия для развития спортсменов, передает НСН.
«Нам в новых видах спорта нужно иметь не только сборную, но и детские спортивные школы. Но, тем не менее, поскольку вопрос уже решен, нам нужно готовиться в тех дисциплинах, в которых мы еще послабее. Для подготовки есть базы, осталось только много трудиться. Работать надо – как показал наш футбол!» — сказал экс-глава ОКР.
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Сборная России впервые в истории смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира.
Ранее почетный президент ОКР заявил, что Россия должна готовить команды в новых видах спорта.