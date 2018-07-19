Роналду оставил почти €20 тыс. чаевых работникам греческого отеля
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил работникам греческого отеля почти €20 тыс., сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, португалец был сильно впечатлен качеством сервиса на греческом курорте. Роналду попросил руководство гостиницы разделить сумму между всеми сотрудниками.
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В Греции Роналду вел переговоры с руководством «Ювентуса».
Ранее Роналду выплатил часть штрафа испанскому казначейству.