СМИ: Азар достиг устной договоренности с «Реалом»

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Крайний полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар достиг устной договоренности с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».

По информации RMC, руководству «сливочных» еще предстоит провести официальные переговоры с боссами «синих».

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Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он дважды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской Лиги.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить двух ключевых игроков «Челси».