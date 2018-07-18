СМИ: Азар достиг устной договоренности с «Реалом»
Крайний полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар достиг устной договоренности с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».
По информации RMC, руководству «сливочных» еще предстоит провести официальные переговоры с боссами «синих».
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Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он дважды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской Лиги.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить двух ключевых игроков «Челси».