Футболисты «Спарты» трижды попали в каркас ворот в одной атаке и не забили

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Футболисты пражской «Спарты» при розыгрыше стандартного положения трижды попали в каркас ворот польской команды «Заглембе», однако так и не смогли забить мяч, сообщает Sport24.

При счете 1:1 в ворота «Заглембе» был назначен штрафной удар, после исполнения которого мяч попал в перекладину. При попытке добить снаряд в ворота игроки «Спарты» дважды попали в штангу. По итогам матча чешский клуб уступил — 1:2.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи попал в нелепую ситуацию во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 против Англии.