Призер Игр: сейчас в сборную России по биатлону идет работать откровенное быдло

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Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине Павел Ростовцев поделился мнением о скандале с тренером резервной сборной России по биатлону Владиславом Тулаевым, сообщает «Советский спорт».

«Если раньше к биатлонной сборной страны присасывались лжецы, подлецы и трусы, то сейчас туда идет работать откровенное быдло.

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Понимая, что формирование тренерского состава сборной — это зона ответственности главного тренера, хочу задать вопрос: Анатолий Николаевич Хованцев, чья это кандидатура, кто его вам порекомендовал? Поделитесь, пожалуйста, именем этого человека», – написал Ростовцев в фэйсбуке.

Ранее Тулаев признался в инстаграме, что работает в национальной команде из-за корыстных побуждений.