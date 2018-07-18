«Матч ТВ» и РФПЛ заключили контракт на показ матчей чемпионата России

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Телеканал «Матч ТВ» подписал четырехлетний контракт с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) на показ матчей первенства страны, сообщается на официальном сайте вещателя.

Детали соглашения и новые условия трансляций будут объявлены 24 июля на презентации нового сезона РФПЛ. Отмечается, что по прошлому контракту клубы высшего дивизиона чемпионата страны зарабатывали около 1,5 млрд рублей на всех.

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Новый сезон РФПЛ стартует 28 июля матчем между екатеринбургским «Уралом» и махачкалинским «Анжи».

Ранее РФПЛ объявила точную дату начала матча за Суперкубок России между московскими клубами «Локомотив» и ЦСКА.