Рабинер рассказал о самочувствии после драки с тренером Кирьяковым

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Журналист Игорь Рабинер, на которого напал бывший тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков, в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем самочувствии после драки.

«Я не назову повреждения серьезными. Это обычный фингал, никакого сотрясения или чего-то подобного нет. Чувствую себя нормально. Нахожусь дома. Серьезного ущерба здоровью не нанесено», — сказал Рабинер.

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Конфликт произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда и Рабинер, и Кирьяков были приглашены в качестве экспертов.

Драка была спровоцирована текстом журналиста, который тот написал в мае 2017 года.

«Год с лишним назад, в мае 2017-го, я раскритиковал Кирьякова на страницах «Спорт-Экспресса» за работу и особенно поведение во главе тульского «Арсенала». Причем критика была, что называется, совершенно рабочая, без намека на оскорбления. Я помнил, что что-то такое было, но без деталей», — написал журналист в своем фейсбуке.

Ранее журналист Рабинер рассказал подробности драки с Кирьяковым.